Der Oppositionelle bei einem Gerichtstermin im März.

Am Nationalfeiertag versuchen die Behörden in Russland, die angekündigten Proteste klein zu halten. Bevor er an einer Demonstration in Moskau teilnehmen konnte, verhaftet die Polizei den Oppositionellen Alexey Nawalny.