Emmanuel Macron hat seinen Ruf als Hansdampf in allen Gassen bestätigt. Während der französische Präsident mehrere Tage in Afrika unterwegs ist, war er auch innenpolitisch im Gespräch. Die französische Nationalversammlung stimmte über die Gültigkeit seiner Arbeitsmarktreform ab und nahm sie mit einer großen Mehrheit an – 463 stimmen dafür, 74 dagegen, es gab 20 Enthaltungen. Damit hat Macron seine nächste Bewährungsprobe bestanden und eine weitere Hürde seiner Präsidentschaft genommen.

Die Reform war im September mit Verordnungen in Kraft getreten. Doch damit sie offiziell Gesetz wird, musste sie vom Parlament ratifiziert werden. Der erste Schritt war nur noch eine reine Vollzugsangelegenheit, weil Macrons Bewegung LREM (La République en Marche) in der Nationalversammlung die Mehrheit hat, aber dennoch eine entscheidende Etappe. Nur Kleinigkeiten wurden dabei an der Reform verändert. Nun muss die Reform allerdings noch die zweite Parlamentskammer, den Senat, passieren. Das Gesetz soll im Januar 2018 endgültig in Kraft treten. Der Präsident hofft, die hohe Arbeitslosigkeit von fast zehn Prozent in Frankreich so endlich in den Griff zu bekommen.