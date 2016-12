BrüsselNato-Generalsekretär Jens Stoltenberg heizt mit Äußerungen zur Schwäche der Vereinten Nationen die Diskussion über eine Reform des Uno-Sicherheitsrates an. „Im Fall Syrien sehen wir leider, dass die Uno blockiert sind, wie es dem Uno-Sicherheitsrat nicht möglich ist, sich zu einigen“, sagte der Norweger in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur. Dies schwäche die „Handlungsfähigkeit der ganzen internationalen Gemeinschaft“.

Stoltenberg spielte damit darauf an, dass Russland ein stärkeres Eingreifen der internationalen Gemeinschaft in den Syrien-Konflikt in den vergangenen Jahren mehrfach mit einem Veto verhindert hat. Er nannte das Fehlen des Uno-Mandats auch als einen Grund dafür, dass sich die Nato-Staaten nicht zu einer militärischen Intervention in Syrien durchringen konnten. „Der Einsatz militärischer Gewalt ohne klares Uno-Mandat könnte den Konflikt in Syrien noch einmal verschlimmern und zu einem größeren regionalen Konflikt führen“, sagte Stoltenberg.