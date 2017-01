Die Nato hat 2016 rund 60 Prozent mehr Cyberangriffe registriert als im Vorjahr. Pro Monat hätten IT-Experten auf rund 500 bedrohliche Störversuche reagieren müssen, teilte das Bündnis am Donnerstag mit. Automatisch würden pro Tag mehr als 500 Millionen verdächtige Ereignisse erfasst und gegebenenfalls abgewehrt.

Russland hat die US-Vorwürfe zu einer Einmischung in die Präsidentenwahl durch Hackerangriffe entschieden zurückgewiesen. Der Kreml spricht von einer Hexenjagd.

"Das erinnert an eine Hexenjagd"

In der Nato-Zentrale in Brüssel sorgen die jüngsten Zahlen für Beunruhigung. „Ich bin äußerst besorgt über diese Entwicklung“, sagte Generalsekretär Jens Stoltenberg im Gespräch mit der „Welt“ und anderen Tageszeitungen. Cyberangriffe, die zu Problemen bei der Datenübertragung führten, könnten die Verteidigungsbereitschaft einschränken und Truppen bei ihrer Arbeit beeinträchtigen.

Neben militärischen Gefahren sieht Stoltenberg auch politische Probleme - vor allem bei möglichen Datenmanipulationen bei Wahlkämpfen. „Der Nato liegen Berichte von verschiedenen Regierungen aus Mitgliedstaaten vor, die befürchten, dass Hacker versuchen werden, sich in nationale Wahlkämpfe einzumischen. Damit würden sie die Demokratie unterminieren.“ Seit einiger Zeit, so Stoltenberg, biete die Nato allen Bündnismitgliedern Krisenteams an, die ihnen helfen sollen, ihre Netze besser zu schützen.