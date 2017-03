BrüsselDie Nato will in den kommenden drei Jahren in die Modernisierung ihrer Satelliten und in Informationstechnologie drei Milliarden Euro investieren. Damit solle auf Bedrohungen wie Hacker-Angriffe und iranische Raketen reagiert werden, sagte ein hochrangiger Nato-Vertreter am Montag.

Allein 1,7 Milliarden Euro sollen in die Satellitenkommunikation fließen, um sowohl Bodentruppen und Schiffe als auch Drohnen besser unterstützen zu können. Unklar blieb zunächst, ob die Mittel auch den Aufbau eines neuen Satellitenprogramms umfassen oder die existierenden Systeme modernisiert werden sollen.