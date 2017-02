BerlinVor dem Treffen der Nato-Verteidigungsminister in Brüssel setzt Ministerin Ursula von der Leyen (CDU) auf das anhaltende Engagement der Vereinigten Staaten – obwohl US-Präsident Donald Trump die Nato in Frage gestellt hat. Verteidigungsminister James Mattis sei verankert im Verständnis des Bündnisses, sagte von der Leyen am Mittwoch im ZDF-„Morgenmagazin“. „Ich hoffe, dass seine Position sich durchsetzt.“ Mattis habe eine starke Stellung und genieße ein hohes Ansehen. „Er nützt der Regierung, weil er so eine außergewöhnliche Persönlichkeit ist.“ Mattis hatte die Nato als „erfolgreichste Militärallianz der Geschichte“ bezeichnet.

Mattis wird an diesem Mittwoch zum ersten Mal bei einem Nato-Treffen erwartet. Thema der zweitägigen Gespräche in Brüssel soll unter anderem die Entwicklung der Verteidigungsausgaben in den europäischen Mitgliedstaaten sein.