BerlinDas neue Nato-Logistikkommando zur Verlegung von Truppen in den Osten im Krisenfall sollte nach Einschätzung eines hochrangigen US-Generals in Deutschland angesiedelt werden. „Ich kann mir kein anderes Land denken, das besser dafür geeignet ist als Deutschland“, sagte der Kommandeur der US-Truppen in Europa, Ben Hodges, bei einer Sicherheitskonferenz am Dienstag in Berlin. Für die USA sei Deutschland ohnehin das Sprungbrett innerhalb Europas. „Die meisten Soldaten, die wir in Europa stationiert haben, leben in Hessen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Bayern. Wir sind da zuhause.“

Deutschland als Sitz des Logistikkommandos könne den Transport von Truppen und Material innerhalb Europas deutlich beschleunigen. „Momentan reicht die Kapazität der Deutschen Bahn nicht aus“, sagte Hodges. Weil Deutschland aber ein Flaschenhals für jeglichen Transport sei, würden Probleme hier direkt auf die Lage in Polen, Rumänien und Bulgarien durchschlagen und die Verlegung von Truppen an die Ostflanke des Bündnisses verzögern.