BerlinBundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel hat Nord- und Ostdeutschland eine Dämpfung des Strompreises über die Leitungskosten in Aussicht gestellt. Er arbeite weiter an einer Angleichung der Netzkosten in den verschiedenen Regionen Deutschlands, sagte der SPD-Vorsitzende am Dienstag bei einer Energiekonferenz in Berlin. „Dass es auf Dauer nicht so bleiben kann, ist doch klar.“ Derzeit zahlen vor allem Ost- und Norddeutsche höhere Netzgebühren, die auf den Strompreis aufgeschlagen werden. Menschen etwa in Nordrhein-Westfalen zahlen weniger. „Ich bin sicher, dass wir mit den Ländern auch zu einer Verständigung kommen“, sagte Gabriel.

Im Januar werde das Kabinett aber noch nichts beschließen. Er hatte einen entsprechenden Gesetzentwurf bereits ausgearbeitet, diesen aber zur Empörung vor allem ostdeutscher Länder wieder zurückgezogen.