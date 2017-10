WashingtonUS-Präsident Donald Trump hat dem griechischen Ministerpräsidenten Alexis Tsipras Fortschritte bei den Reformen in dem von Krisen geplagten Land bescheinigt. Griechenland mache einen „großartigen Job“, sagte Trump am Dienstag in Washington. Er habe Tsipras gesagt, dass er einen „verantwortungsvollen Plan für Schuldenerleichterungen“ unterstütze, fügte der US-Präsident nach einem Treffen mit dem griechischen Regierungschef hinzu.

Trump griff damit eine Forderung seines Vorgängers Barack Obama auf. Auch der Internationale Währungsfonds (IWF) fordert Schuldenerleichterungen für Griechenland, etwa verlängerte Laufzeiten oder verringerte Zinszahlungen. Die EU-Kommission sieht diese aber kritisch.