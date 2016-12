MoskauDer russische Präsident Wladimir Putin hat einen Waffenstillstand für ganz Syrien gefordert. Das sei nach der Eroberung Aleppos durch von Russland unterstützte Regierungstruppen der nächste Schritt, dem Gespräche für eine politische Lösung des Konflikts folgen sollten, sagte Putin am Freitag in Moskau. Die Türkei und der Iran befürworteten die Aufnahme von Verhandlungen in der kasachischen Hauptstadt Astana. Syriens Präsident Baschar al-Assad habe ebenfalls zugestimmt. Andere Regionalmächte wie etwa Saudi-Arabien, aber auch die USA könnten sich beteiligen, so Putin weiter.

Der russische Präsident versicherte ferner, die Ermordung des russischen Botschafters in der Türkei werde die Beziehungen beider Länder nicht beeinträchtigen. Dies gelte auch für die Zusammenarbeit in Syrien. Der Attentäter, ein türkischer Polizist, hatte während des Anschlags „Vergesst Aleppo nicht, vergesst Syrien nicht“ gerufen. Die türkische Regierung unterstützt im Bürgerkrieg Assads Gegner.