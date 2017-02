RomItalien will feindliche Übernahmen erschweren. Entsprechende Gesetze würden vorbereitet, sagte Senator Salvatore Tomaselli von der regierenden Demokratischen Partei am Freitag der Nachrichtenagentur Reuters. Die Regierung hoffe, dass die neuen Regelungen noch bis März vom Parlament verabschiedet würden. Der Gesetzentwurf sehe vor, dass Investoren ab einem bestimmten Aktienanteil ihre weiteren Absichten erklären müssten. Die Regelungen in Italien müssten strenger werden „wie in Frankreich“, fügte Tomaselli hinzu.