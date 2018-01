AntalyaDie neue österreichische Außenministerin Karin Kneissl will nach Angaben ihres türkischen Kollegen Mevlüt Cavusoglu die angespannten bilateralen Beziehungen normalisieren. Kneissl – die am 25. Januar in der Türkei erwartet wird – habe ihn zu einem Gegenbesuch nach Wien eingeladen, sagte Cavusoglu bei einem Treffen mit deutschen Journalisten am Mittwochabend in Ankara. Sie habe vorgeschlagen, dass er dabei „ohne jedes Hindernis“ mit türkischen Landsleuten zusammentreffen könne.

Cavusoglu spielte damit auf Auftrittsverbote für türkische Regierungsmitglieder unter anderem in Österreich und Deutschland an, die im vergangenen Jahr für Streit gesorgt hatten. Der Minister sagte, Kneissl habe ihn außerdem dazu eingeladen, bei seinem Besuch „etwas zu tun, um das osmanische Erbe im Land zu fördern“.