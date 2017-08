Der US-Senat hat Christopher Wray als neuen FBI-Chef bestätigt. Die Senatoren votierten am Dienstag mit einer deutlichen Mehrheit von 92 zu 5 Stimmen für den 50-Jährigen. Er folgt damit dem von US-Präsident Donald Trump im Mai gefeuerten James Comey an der Spitze der US-Bundespolizei nach.

Wray, der zuvor als Staatsanwalt, Verteidiger und von 2001 bis 2005 in mehreren Positionen im Justizministerium unter Präsident George W. Bush tätig war, tritt damit ein schwieriges Erbe an. Sein Vorgänger Comey hatte unter seinen Kollegen beim FBI einen tadellosen Ruf. Seine Entlassung hatte Trump den Vorwurf eingebracht, er wolle die Ermittlungen des FBI zur möglichen Beteiligung seines Wahlkampfteams an Russlands Beeinflussung der US-Wahl sabotieren.