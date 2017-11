An der Wall Street und im Washingtoner Establishment wird man mit der Wahl Powells zufrieden sein. Denn er steht dafür, dass die Fed in den nächsten Jahren keinen Sand ins Getriebe des finanzindustriell-politischen Komplexes werfen und mit der Liquiditätsspritze subito zur Stelle sein wird, wenn es bei den Banken wieder einmal brennt.

Die avisierten Steuersenkungen werden neue Löcher in den US-Staatshaushalt reißen. Damit die steigende Kreditnachfrage des Staates die Zinsen und die Schuldenquote nicht zu stark in die Höhe treibt, braucht Trump an der Spitze der Notenbank jemanden, der die Geldbeschaffungskosten unter Kontrolle hält.

So steht die Wahl Powells für das Gegenteil dessen, was Trump im Wahlkampf versprochen hatte und wofür er gewählt wurde. Statt den „Sumpf“ in Washington und an der Wall Street auszutrocknen, hat der „Sumpf“ Trump verschluckt.