New YorkDer schwierigste Job in der westlichen Hemisphäre könnte bald frei werden: Donald Trump erklären. Nach Medienberichten soll der bisherige Presse-Sprecher des US-Präsidenten Sean Spicer seinen Posten auf dem Podium räumen, zum Kommunikationschef aufsteigen und damit stärker in den Hintergrund rücken. Mit dem neuen Posten würde er den Kommunikationsdirektor im Weißen Haus, Mike Dubke, ersetzen. Dubke war Ende Mai nach nur drei Monaten im Amt auf eigenen Wunsch zurückgetreten.

Mit Spicer würde eine der schillerndsten Figuren der Trump-Regierung das Rampenlicht verlassen. Der Sprecher hat mit Vorliebe den Journalisten die Leviten gelesen: Sie hätten falsch über die Menschenmengen bei der Amtseinführung Donald Trumps berichtet, Tweets des US-Präsidenten falsch verstanden und überhaupt seien sie auf einer Hexenjagd gegen seinen Chef. Spicer war leicht irritierbar, und wenn ihm die Fragen nicht passten, verließ er auch mal beleidigt den Raum. Damit war er das gefundene Fressen für Comedians, die den Mann mit den zu großen Anzugjacken regelmäßig parodierten. Vielleicht war das mit ein Grund, warum das Weiße Haus seit Montag Fernsehkameras und Aufnahmegeräte in den Presse-Briefings verboten hat. Ein Schritt, den kein Präsident im Fernsehzeitalter gewagt hat.