WienDer österreichische Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) will als neuer OSZE-Vorsitzender umgehend den Krisenherd Ostukraine besuchen. Kurz werde am 3. und 4. Januar in den Raum Mariupol fahren, um sich ein Bild von der aktuellen Lage zu machen, teilte sein Ministerium am Samstag mit.

Österreich übernimmt zum Jahreswechsel von Deutschland den Vorsitz der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE). Österreich wolle seine traditionelle Brückenfunktion zwischen Ost und West für vertrauensbildende Maßnahmen nutzen, sagte Kurz. „Das Blockdenken hat wieder Hochkonjunktur. Gerade in schwierigen Zeiten wie diesen kommt daher der OSZE eine zentrale Bedeutung zu“, betonte der Außenminister.