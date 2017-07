Neu DelhiIndiens Parlamentarier haben am Montag einen neuen Staatspräsidenten gewählt. Beide Kandidaten stammen aus der untersten Schicht des Kastenwesens, deren Angehörige früher als „Unberührbare“ galten und heute Dalits genannt werden. Ein Ergebnis wird es erst in einigen Tagen geben. Indiens Präsident ist Staatsoberhaupt, erfüllt aber vor allem repräsentative Aufgaben. Die Macht liegt beim Premierminister.

Die knapp 5000 Abgeordneten der Legislativen des Landes und der Bundesstaaten konnten am Montag in den jeweiligen Parlamentsgebäuden ihre Stimmzettel abgeben. Diese werden am Donnerstag in der Hauptstadt Neu Delhi ausgezählt.