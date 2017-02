WashingtonUS-Präsident Donald Trump hat bei einem Treffen mit Topmanagern von Fluggesellschaften eine große Erklärung zur Steuerpolitik in den kommenden Wochen angekündigt. „Wir werden etwas ankündigen, ich würde sagen in den nächsten zwei oder drei Wochen, das in Sachen Steuer phänomenal sein wird und unsere Luftfahrt-Infrastruktur voranbringt“, sagte Trump am Donnerstag in Washington. Einzelheiten nannte er nicht. „Die Senkung der Steuerlast für alle amerikanischen Geschäfte ist ein Riesending“, sagte Trump lediglich.

Dennoch kehrte nach seinen Äußerungen an den Börsen die Hoffnung auf einen weltweiten Wirtschaftsboom zurück. Anleger spekulieren darauf, dass die Wirtschaftspolitik des US-Präsidenten die Konjunktur ankurbelt.