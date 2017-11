RichmondDie Abstimmungen waren auch ein Stimmungstest für US-Präsident Donald Trump: Bei den Gouverneurswahlen in Virginia und New Jersey haben sich jeweils demokratische Kandidaten durchgesetzt. Ralph Northam siegte am Dienstag (Ortszeit) in Virginia in einem hart umkämpften Rennen gegen den Republikaner Ed Gillespie. In New Jersey hatte der demokratische Kandidat Phil Murphy bereits in Umfragen gegen den Republikaner Kim Guadagno vorne gelegen. Dort hatten es die Demokraten einfacher, weil der bisher im Amt stehende republikanische Gouverneur Chris Christie unbeliebt in der Bevölkerung ist.

Die Abstimmungen in den zwei Staaten sind wegen der im kommenden Jahr anstehenden Zwischenwahlen im Kongress von Bedeutung. Die Republikaner wollen ihre Mehrheiten in beiden Kongresskammern behalten. Die Demokraten hingegen setzen darauf, Sitze zurückzugewinnen, falls sich unter den Wahlberechtigten weiterer Unmut über die US-Regierung breit macht.