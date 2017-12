New YorkNach der Explosion einer Bombe in der New Yorker U-Bahn hat die Polizei offiziell ein Ermittlungsverfahren wegen Terrorverdachts eingeleitet. Dem mutmaßlichen Täter Akayed U. werde außerdem illegaler Waffenbesitz vorgeworfen, teilte die New Yorker Polizei am Dienstag mit. Weitere Anschuldigungen gegen U. sollten zu einem späteren Zeitpunkt auch auf Bundesebene erhoben werden.