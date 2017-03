Honolulu/GreenbeltZwei Bundesrichter in den US-Staaten Hawaii und Maryland haben das überarbeitete Einreiseverbot von Präsident Donald Trump blockiert. US-Bezirksrichter Derrick Watson auf Hawaii wies die Argumentation der Regierung am Mittwoch (Ortszeit) zurück, wonach es bei dem Einreiseverbot um nationale Sicherheit gehe und nicht um Diskriminierung. Maryland-Richter Theodore Chuang zog am Donnerstag nach. Damit durchkreuzten erneut Gerichte Trumps Pläne, die Einwanderung von Flüchtlingen und Bürgern einiger mehrheitlich muslimischer Nationen zu stoppen.

Watson sagte, dass Hawaii finanziell zu leiden hätte, wenn die Exekutivanordnung den Fluss von Studenten und Touristen in den US-Staat einschränke. Zudem sei es wahrscheinlich, dass Hawaii mit der Argumention Erfolg habe, dass das Verbot Schutzregelungen im Ersten Verfassungszusatz der USA gegen religiöse Diskriminierung verletze. Watson warf der Regierung vor, ihren Argumenten fehle die Logik. Er verwies auf „bedeutende und nicht zurückgewiesene Beweise für religiöse Feindseligkeit“ hinter dem Einreiseverbot.