BerlinAußenminister Sigmar Gabriel sieht die Niederlage der Rechtspopulisten bei der Wahl in den Niederlanden als „starkes Zeichen“ für Europa. „Ich bin sicher, das wird sich in Frankreich wiederholen“, sagte Gabriel am Donnerstag in Berlin. Bei den französischen Präsidentschaftswahlen im April und Mai tritt die rechtsextreme und europakritische Marine Le Pen an.

Bei der Wahl am Mittwoch hatte der niederländische Ministerpräsidenten Mark Rutte seinen rechtspopulistischen Herausforderer Geert Wilders klar geschlagen.