Ein nigerianisches Kampfflugzeug hat versehentlich ein Flüchtlingslager bombardiert und dabei mindestens 50 Menschen getötet. In dem Lager Rann nahe der Stadt Maiduguri im nordöstlichen Bundesstaat Borno seien zudem weitere 120 Menschen verletzt worden, berichtete die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen (MSF) am Dienstagabend in Paris mit Verweis auf örtliche Mitarbeiter. Das nigerianische Militär hatte zuvor von „Dutzenden Toten“ gesprochen.

Das Rote Kreuz erklärte, sechs örtliche Mitarbeiter der Hilfsorganisation seien getötet und mindestens 13 weitere verletzt worden. Sie gehörten zu den Teams, die in dem Lager rund 25.000 Binnenflüchtlinge versorgen, wie die Organisation auf Twitter erklärte.