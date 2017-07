Bild vergrößern China verbietet dem kranken Friedensnobelpreisträger Liu Xiaobo die Ausreise. Bild: AP

Der an Krebs erkrankte Friedensnobelpreisträger Liu Xiaobo ist in China zwar vom Gefängnis in ein Krankenhaus verlegt worden - die Ausreise wird ihm aber verweigert. Die USA fordern ein Ende des Hausarrest.