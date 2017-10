BrüsselDie EU-Kommission bemüht sich offensichtlich weiter um Einfluss auf das umstrittene deutsch-russische Gaspipeline-Projekt Nord Stream 2. EU-Kreisen zufolge will die Brüsseler Behörde dazu am 8. November einen Vorschlag zur Änderung des sogenannten dritten Energiepakets vorlegen.

Die EU-Kommission hatte die EU-Staaten zuvor vergeblich um ein Mandat gebeten, mit Russland verhandeln zu dürfen. Einer Analyse von EU-Juristen zufolge gibt es dafür keine rechtliche Grundlage. Die Änderung des Energiepakets solle Rechtssicherheit schaffen, hieß es am Rande des EU-Gipfels am Donnerstagabend in Brüssel.