Brüssel

EU-Ratspräsident Donald Tusk hat die EU vor einer doppelten Spaltung gewarnt. "Wenn es um die Währungsunion geht, verläuft die Spaltung zwischen Norden und Süden", sagte Tusk vor Beginn des EU-Gipfels am Donnerstag in Brüssel. "Wenn es um Migration geht, verläuft sie zwischen Ost und West", fügte er hinzu. Hintergrund ist die erwartete kontroverse Diskussion über die Flüchtlingspolitik am Abend. Zuvor hatte Tusk das von der EU beschlossene Quotensystem zur Verteilung von Flüchtlingen kritisiert. Er stellte sich damit an die Seite osteuropäischer Staaten wie Polen, Ungarn und die Slowakei und hatte damit scharfe Kritik der EU-Kommission und etlicher Mitgliedstaaten, darunter Deutschland, auf sich gezogen.

Am Freitagmorgen wollen die 27 EU-Staaten ohne Großbritannien dann über die Weiterentwicklung der Wirtschafts- und Währungsunion beraten. Hier prallen unterschiedliche Vorstellungen etwa des französischen Präsidenten Emmanuel Macron, der EU-Kommission und von Staaten wie den Niederlanden aufeinander.