Bagdad/IstanbulDas geplante Unabhängigkeitsreferendum der Kurden im Nordirak stößt auf starke Ablehnung. Keine Seite habe das Recht, ihr Schicksal durch Abspaltung von anderen zu entscheiden, erklärte ein Sprecher der irakischen Zentralregierung in Bagdad am Freitag, wie die Nachrichtenseite Al-Sumaria meldete. Jede Entscheidung zur Zukunft des Iraks müsse durch die Verfassung gedeckt sein und könne nicht einseitig gefällt werden.

Auch die türkische Regierung stellte sich gegen das für den 25. September geplante Referendum der Kurden. Eine solche Abstimmung wäre ein „schwerer Fehler“, der der Integrität des Iraks schaden werde, teilte das Außenministerium in Ankara am Freitag mit. „Der Erhalt der territorialen Integrität und politischen Einheit des Iraks ist eines der Grundprinzipien der türkischen Irakpolitik.“ Das Referendum würde zur Instabilität in der Region beitragen.