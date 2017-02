Bei den Ermittlungen zum Tod von Kim Jong Nam, dem Halbbruder des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un, kommen immer bizarrere Details zutage. Die in dem Fall festgenommene Indonesierin sagte der Polizei, ihr sei weisgemacht worden, sie sei bei der versteckten Kamera. Sie habe Kim Jong Nam unwissentlich mit einer giftigen Substanz besprüht, sagte der indonesische Polizeichef Tito Karnavian am Samstag unter Berufung auf malaysische Ermittler.

Neben der Indonesierin wurde auch deren Freund und eine Frau mit vietnamesischem Pass festgenommen. Am Samstag gaben die malaysischen Behörden bekannt, dass tags zuvor auch ein Nordkoreaner in dem Fall in Gewahrsam genommen worden sei.