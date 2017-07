SeoulDer japanische Ministerpräsident Shinzo Abe hat mit US-Präsident Donald Trump das weitere Vorgehen im Umgang mit Nordkorea besprochen. Trump habe zugesagt, alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um Japan zu schützen, so Abe über ein Telefongespräch vom Montagmorgen.

Er selbst habe indes Trumps Engagement in der Sache gelobt. Der Ministerpräsident kündigte an, das Verteidigungssystem seines Landes in Gemeinschaft mit den USA zu stärken. Hintergrund ist Pjöngjangs jüngster Test vom Freitag - zum zweiten Mal in einem Monat startete das Land dabei eine ballistische Interkontinentalrakete.