Südkorea bestätigte am Dienstag ein gemeinsames Militärmanöver mit den USA , bei der ein US-Langstreckenbomber des Typs B-1B zum Einsatz kam. Außerdem planen die in die Region verlegten Kampfgruppen der US-Flugzeugträger „Carl Vinson“ und „Ronald Reagan“ Übungen vor der koreanischen Halbinsel. Nordkoreanische Medien berichteten, die USA übten den Abwurf von Atomwaffen auf Nordkorea.

Der Abschuss der nordkoreanischen Kurzstreckenrakete am Montag war der jüngste Raketentest in einer ganzen Serie über die vergangenen Monate. Machthaber Kim Jong Un persönlich habe die Operation überwacht, meldete KCNA am Dienstag. Er habe außerdem die Entwicklung stärkerer strategischer Waffen angeordnet.

Der große Erfolg der nordkoreanischen Anstrengungen bei der Raketenentwicklung bereite den „Yankees“ große Sorgen und entmutige „die Gangster ihrer südkoreanischen Marionettenarmee“, zitierte ihn KCNA. Nordkorea werde den USA künftig noch „größere Geschenkpakete“ als Vergeltung für ihre militärischen Provokationen zustellen.

Die USA versuchen, Nordkorea mit ihrer Militärmacht in die Schranken zu verweisen. Dazu gehört neben der Verlegung von Flugzeugträgern auch die Stationierung des Raketenabwehrsystems THAAD in Südkorea. Dies hat China und auch Russland verärgert, weil das THAAD-Radarsystem von Südkorea weit in ihre Territorien schaut. Auch in Südkorea ist die Stationierung des Systems nicht unumstritten.