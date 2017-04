TokioDie USA und Japan demonstrieren im Umgang mit Nordkorea Geschlossenheit. Japans Ministerpräsident Shinzo Abe erklärte am Dienstag nach der Ankunft von US-Vizepräsident Mike Pence in Tokio, er teilte die Haltung der Regierung in Washington, dass die Zeit der „strategischen Geduld“ vorbei sei. Die Regierung in Pjöngjang müsse unter Druck gesetzt werden, alle Optionen seien denkbar. Pence sagte dem langjährigen Verbündeten Unterstützung zu: „Wir stehen 100 Prozent hinter ihnen.“ Der amerikanische Vize-Präsident befindet sich auf einer zehntägigen Asien-Reise. Zuvor hatte er in Südkorea über die jüngsten Spannungen mit dem nördlichen Nachbarn gesprochen.

Nordkorea hatte am Sonntag erneut eine Rakete getestet. Das Geschoss explodierte jedoch nach US-Darstellung nach dem Start. Die Führung in Pjöngjang ignorierte mit dem Test auch Mahnungen ihres Verbündeten China. Die Volksrepublik trägt UN-Sanktionen gegen das isolierte Land mit und scheint wegen des Verhaltens Nordkoreas zunehmend frustriert.