MoskauDen USA könne es unmöglich gelingen, alle Ziele für einen Angriff auf Nordkorea zu finden, sagte Wladimir Putin am Donnerstag bei seiner Jahres-Pressekonferenz in Moskau. Das bedeutet, dass Nordkorea in einem solchen Fall genug Kapazität für einen schweren Gegenschlag bleiben würde. Putin rief alle Beteiligten im Streit über das nordkoreanische Raketenprogramm zur Besonnenheit auf und rügte die USA, die Nordkorea zu seinen Verstößen gegen internationale Verträge provoziert hätten. Er hoffe, dass im Umgang mit Nordkorea der gesunde Menschenverstand siegen werde und die USA bei dem Thema irgendwann mit Russland zusammenarbeiten würden. Derzeit stuften die USA Russland jedoch in die gleiche Kategorie von Ländern ein wie den Iran und Nordkorea.