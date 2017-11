SeoulEinem nordkoreanischen Soldaten ist am Montag unter dem Feuer seiner Kameraden die Flucht in den Süden gelungen. Das teilte der südkoreanische Generalstab mit. Der Soldat sei von seinem Wachposten im Grenzdorf Panmunjom plötzlich in die dort eingerichtete Gemeinsame Sicherheitszone gesprintet. Dabei sei er von Schüssen in Schulter und Arm getroffen worden, berichtete das südkoreanische Verteidigungsministerium.

Südkoreanische Soldaten hätten ihn geborgen und er sei dann in ein südkoreanisches Krankenhaus gebracht worden. Über seinen Zustand und seine Fluchtgründe wurden zunächst keine Details bekannt. Südkoreanische Soldaten hätten das Feuer nicht erwidert, hieß es.