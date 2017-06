PekingNach den nordkoreanischen Tests von Marschflugkörpern hat China alle Parteien zur Zurückhaltung aufgerufen, damit sich die Spannungen nicht weiter verschärfen. „Positive Ansätze“ seien notwendig, um die Stabilität der Region zu gewährleisten, sagte eine Sprecherin des Außenamtes in Peking am Donnerstag.

Zuvor hatte Südkorea Flugkörper ausgemacht, die nach dem Start an der Ostküste Nordkoreas etwa 200 Kilometer weit in Richtung offenes Meer geflogen seien. Es habe sich vermutlich um Lenkflugkörper gehandelt, die gegen Schiffe eingesetzt werden können. In den vergangenen Monaten war Nordkoreas weltweit immer wieder für verschiedene Tests ballistischer Raketen verurteilt worden.