Im Nordkorea-Konflikt zeichnet sich keine Entspannung ab. Der UN-Sicherheitsrat hat den jüngsten Raketentest Nordkoreas als ungeheuerliche Gefahr bezeichnet. In einer Erklärung der 15 Länder des Gremiums hieß es am Dienstagabend, es sei wichtig, dass die Regierung in Pjöngjang sofortige und konkrete Maßnahmen ergreife, um die Lage zu deeskalieren. Es müsse eine friedliche und politische Lösung geben. Die Erklärung enthielt allerdings keinen Verweis auf neue Sanktionen. Nordkorea verteidigte unterdessen den Raketentest und kündigte weitere Maßnahmen gegen die USA an.

Die amtliche Nachrichtenagentur KCNA zitierte Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un, sein Land habe lediglich auf die gemeinsamen Militärübungen Südkoreas und der USA reagiert. Der Raketenabschuss sei der erste Schritt der nordkoreanischen Armee gewesen, um im Pazifik den militärischen Vorposten der USA auf der Insel Guam einzudämmen. Weitere Übungen seien dazu notwendig. Kim hat US-Präsident Donald Trump mit einem Erstschlag gedroht und will Raketen Richtung Guam schicken.