SeoulGut drei Wochen nach dem Mord am Halbbruder des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un spitzt sich der Streit zwischen Malaysia und Nordkorea zu. Die Regierung in Pjöngjang untersagte am Dienstag Malaysiern vorübergehend die Ausreise aus dem Land. Mit dem Schritt solle die Sicherheit der nordkoreanischen Diplomaten und Bürger in Malaysia sichergestellt werden, meldete die amtliche Nachrichtenagentur KCNA am Dienstag. Malaysias Ministerpräsident Najib Razak forderte die Regierung in Pjöngjang auf, seine Landsleute sofort freizulassen.

„Dieses verabscheuungswürdige Vorgehen bedeutet, dass unsere Bürger zu Geiseln genommen werden. Das ist eine komplette Missachtung internationalen Rechts und aller diplomatischen Standards“, sagte Najib. Er berief eine Sondersitzung des Nationalen Sicherheitsrates ein. Zudem ordnete er die Polizei an, alle Nordkoreaner am Verlassen des Landes zu hindern, bis die Sicherheit der Malaysier in Nordkorea gewährleistet sei. In Malaysia befinden sich schätzungsweise Hunderte von Nordkoreanern, hauptsächlich Studenten und Arbeiter.