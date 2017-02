Der bizarre Todesfall des Halbbruders von Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un nimmt immer groteskere Züge an. Eine festgenommene Tatverdächtige aus Indonesien habe 90 Dollar (rund 85 Euro) dafür erhalten, um dabei zu helfen, den mutmaßlichen Giftmord an Kim Jong Nam zu verüben, sagte der stellvertretende indonesische Malaysia-Botschafter Andriano Erwin am Samstag. Er wiederholte die Behauptung der Verdächtigen, sie habe geglaubt, in einem Fernsehstreich mitzuspielen.

Erwin hatte die 25-Jährige am Samstag in Malaysia getroffen, wo sie in Gewahrsam sitzt. Neben ihr ist eine weitere Frau, eine Vietnamesin, festgenommen worden.