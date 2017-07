BeirutDas türkische Militär hat Aktivisten zufolge von einer kurdischen Miliz kontrollierte Dörfer in Nordsyrien bombardiert und dabei drei Personen getötet. Die von Kurden betriebene Nachrichtenagentur Hawar berichtete am Dienstag, die Bombardierung habe in der Nacht ein Gebiet in der Nähe von Afrin getroffen, einer von Kurden kontrollierten Enklave.

Auch mit der Türkei verbündete syrische Kämpfer hätten sich an der Bombardierung beteiligt, berichtete Hawar. Eine Frau und zwei Kinder seien ums Leben gekommen.