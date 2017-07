New YorkNordkorea verfügt nach Einschätzung der US-Geheimdienste über die Fähigkeit, weite Teile des US-Festlandes mit Raketen angreifen zu können. Dies habe eine Auswertung des jüngsten Tests einer nordkoreanischen Interkontinentalrakete ergeben, erklärten zwei mit der Angelegenheit vertraute Geheimdienstler. Die am Freitag abgefeuerte Rakete habe eine größere Reichweite gehabt als diejenige, die am 4. Juli getestet wurde, sagten die Experten. Auch die erreichte Flughöhe und die Antriebskraft seien höher als bei vorherigen Raketentests. Allerdings gehe man davon aus, dass das kommunistische Regime mit der Entwicklung einer atomwaffentauglichen Langstreckenrakete eher Angreifer abschrecken als selbst angreifen wolle, erklärten die Geheimdienstvertreter. Zudem gehe es darum, internationale Legitimität zu erreichen.

Der chinesische UN-Botschafter sieht die Hauptverantwortung zur Lösung des Konflikts mit Nordkorea nicht bei der Volksrepublik. Wenn Washington und Pjöngjang die Spannungen nicht abbauten, könnten auch die Bemühungen Chinas zu keinem Ergebnis führen, sagte der chinesische Botschafter an die Vereinten Nationen, Liu Jieyi. Statt das angespannte Verhältnis zu lockern und die vom UN-Sicherheitsrat geforderten Friedensgespräche wieder aufzunehmen, verschlechtere das Handeln beider Seiten die Situation nur, so Liu. Der UN-Botschafter kritisierte, dass die USA Bedingungen setzten, um überhaupt mit Pjöngjang zu sprechen.