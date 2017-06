WashingtonPräsident Donald Trump hat trotz Widerstands in den eigenen Reihen eine Verabschiedung der Gesundheitsreform in den USA prognostiziert. Er glaube nicht, dass die Republikaner im Parlament „so weit entfernt“ von einer Reform seien, sagte Trump in einem am Sonntag ausgestrahlten Fernsehinterview. „Wir haben einen sehr guten Plan.“

Fünf Senatoren der Republikanischen Partei haben sich gegen einen vom Repräsentantenhaus verabschiedeten Gesetzesvorschlag zur Reform der Krankenversicherung ausgesprochen. Sie könnten das Gesetz im Senat scheitern lassen, wo die Republikaner über eine dünne Mehrheit von 52 zu 48 Abgeordneten verfügen und eine Ablehnung durch alle Demokraten als wahrscheinlich gilt.