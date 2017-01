WashingtonDer US-Senat hat einen ersten Schritt für die Aufhebung des Gesundheitsversorgungsgesetzes von Präsident Barack Obama unternommen. Die Senatoren votierten am frühen Donnerstagmorgen mit 51 zu 48 Stimmen für einen nicht bindenden Haushaltsgesetzentwurf, der den Weg für ein anschließendes Aufhebungsgesetz ebnet, über das im Februar abgestimmt werden könnte.

Das Repräsentantenhaus soll über den von Republikanern unterstützten Entwurf am Freitag abstimmen. Allerdings haben einige Republikaner in der Kongresskammer Vorbehalte dagegen, die Aufhebung von „Obamacare“ in Gang zu setzen, ohne eine bessere Vorstellung von einem Ersatzplan zu haben.