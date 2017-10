Die US-Umweltschutzbehörde EPA will ein Programm zur Begrenzung klimaschädlicher Emissionen beenden, das vom vorigen Präsidenten Barack Obama gestartet worden war. EPA-Chef Scott Pruitt sagte am Montag, er werde am Dienstag eine Verordnung unterzeichnen, um den Plan für saubere Energie abzuschaffen.

Mit dem Programm sollte der Ausstoß von Treibhausgasen von Kohlekraftwerken begrenzt werden. Es war ein zentrales Element von Obamas Umweltpolitik. Die Abkehr von dem Programm ist die jüngste von mehreren Maßnahmen Pruitts und Präsident Donald Trumps zur Abschaffung von Klimaschutzmaßnahmen der Vorgängerregierung.