Bild vergrößern US-Bürger protestieren gegen die Umweltpläne Donald Trumps. dpa Bild:

US-Präsident Donald Trump will eine Reihe von Umweltvorschriften seines Vorgängers Barack Obama per Erlass zurücknehmen. Laut einem Bericht könnten die Dekrete noch in dieser Woche unterzeichnet werden.