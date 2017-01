LondonDas oberste Gericht Großbritanniens will am Dienstag bekanntgeben, ob die Zustimmung des Parlaments für den Beginn der EU-Austrittsgespräche benötigt wird. Der Supreme Court gab den Termin am Mittwoch bekannt. Premierministerin Theresa May hatte zunächst erklärt, ihre Regierung könne auch ohne Zustimmung der Abgeordneten den Brexit einleiten.