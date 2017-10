BerlinVor zehn Jahren waren an den Ausfallstraßen von Ghanas Hauptstadt Accra riesige Plakate zu sehen: „Pay your taxes!“ („Zahle Deine Steuern!“), forderte darauf die Regierung – und zeigte dazu Krankenhäuser, Straßenbaustellen und den großen Überseehafen im Nachbarort Tema. Ghana, die stabilste Demokratie in Westafrika, hat seine Steuereinnahmen tatsächlich gesteigert: Die Steuereinnahmequote im Vergleich zur Wirtschaftsleistung (BIP) stieg von 2005 bis 2015 von 13,4 auf 15 Prozent. Das ist zwar ein Plus, nur ist dies längst nicht groß genug, um das Land unabhängiger vom Wohlwollen der Geberländer zu machen, meinen Ökonomen der Industrieländer-Organisation OECD. Sie legten an diesem Donnerstag eine Analyse der Steuereinnahmen von 16 Staaten Afrikas vor.

Die Ökonomen wählten dafür die politisch einigermaßen stabilen Staaten des Kontinents aus. Es finden sich in der Studie reichere Länder wie Marokko, Tunesien und Südafrika und viele arme und ganz arme Staaten, wie Uganda, Ghana, Kenia, Ruanda, Senegal und Niger. Zu den Steuereinnahmen zählte die OECD neben Steuern auch Sozialbeiträge, die an staatliche Institutionen entrichtet werden.