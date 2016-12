Bild vergrößern Die Ökofahrzeuge sollen die Umwelt entlasten. Im vergangenen Jahr hat China mehr als vier Milliarden Euro für Subventionen ausgegeben. Reuters Bild:

Die Beihilfen für Ökofahrzeuge sollen in China 2017 deutlich geringer ausfallen: Die Regierung will die Subventionen um 20 Prozent kürzen. Zuschüsse für umweltfreundliche Reisebusse will sie noch stärker senken.