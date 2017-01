Er ist an der Macht. US-Präsident Donald Trump (Mitte) unterzeichnet am 20. Januar im Präsidentenraum des Senats im Capitol die ersten Anordnungen und setzt sein Kabinett ein. Von links nach rechts: Vize-Präsident Mike Pence, First Lady Melania Trump, sein Sohn Barron Trump und der Sprecher des Hauses, Paul Ryan. Als erste Amtshandlung unterzeichnete er Anordnungen, um die verpflichtende Krankenversicherung in den USA aufzuheben.