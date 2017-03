BismarckDie für den Bau der umstrittenen US-Ölleitung Dakota Access zuständige Firma hat beklagt, dass es jüngst „koordinierte physische Attacken“ auf die Pipeline gegeben habe. Die Angriffe stellten eine Bedrohung für Leben, Sicherheit und Umwelt dar, teilte der Konzern Energy Transfer Partners am Montag in Unterlagen an ein Gericht mit. Der Zeitplan werde aber trotzdem erfüllt, Öl solle noch in dieser Woche erstmals durch die Leitung fließen.

Eine Sprecherin des Unternehmens weigerte sich, die Angriffe genauer zu beschreiben. Ein Sprecher für das Büro des Sheriffs vom Bezirk Morton County antwortete zunächst nicht auf eine Anfrage; das Büro hatte die monatelang andauernden Konflikte zwischen Gegnern der Pipeline und Behördenmitarbeitern verzeichnet.