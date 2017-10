WienDer Chef der Rechtspopulisten in Österreich, Heinz-Christian Strache, hat bekräftigt, dass die FPÖ in einer neuen Regierung den Innenminister stellen will. Als „die einzige Sicherheitspartei“ müsse die FPÖ diesen Posten besetzen, sagte Strache am Dienstag vor Beginn einer Präsidiumssitzung in Wien. „Ziel ist es, in einer Regierung unsere Inhalte durchzusetzen“, fügte der Wiener hinzu. Sollten die Koalitionsverhandlungen nicht zum gewünschten Ergebnis kommen, wolle die FPÖ ihre Verantwortung in der Opposition leben. Die Partei werde sich selbst treu bleiben, sagte Strache.