WienDie konservative ÖVP will sich nach ihrem Wahlsieg in Österreich um eine Regierungskoalition mit der rechten FPÖ bemühen. Parteichef Sebastian Kurz kündigte am Dienstag an, er werde die FPÖ zu Koalitionsgesprächen einladen und versuchen, bis Weihnachten eine neue Regierung auf die Beine zu stellen. Diese Führung müsse eine eindeutig proeuropäische Ausrichtung haben.

Sowohl Kurz' ÖVP als auch die FPÖ von Parteichef Heinz-Christian Strache haben sich im Wahlkampf für striktere Einwanderungskontrollen, schnelle Ausweisungen von abgelehnten Asylbewerbern und ein Vorgehen gegen radikale Islamisten ausgesprochen.